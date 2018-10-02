Скользкий человек…

Есть у нас политолог Марат Казакпаев, всегда выдает удобные для власти прогнозы, не придерживаясь какой-либо позиции.





Есть у нас политолог Марат Казакпаев, всегда выдает удобные для власти прогнозы, не придерживаясь какой-либо позиции. В зависимости от ситуации изменяется как хамелеон, может сбросить шкуру, как змея. Наверное, этот человек никогда не задумывается со словами: «Вчера я сказал так, а сегодня говорю эдак. Могу опозориться».

На заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев заявил, что власть в последнее время выдвигает на должности кандидатуры людей, которые раздражают народ. По его словам, народ недоволен мэром Бишкека, министрами, судьями. Бедный молодец Марат Казакпаев заявил: «Ныне приходящие кадры пользуются определенным доверием, нельзя их только очернять. Пускай поработают». Скользкий он человек, трудно выхватить…

Источник: газета «Фабула пресс» №62 от 28.09.2018 / стр. 3, gezitter. org