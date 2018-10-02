Почему не сажают «коррупционеров», мелькающих перед глазами?

Громыхающий пиар о борьбе с коррупцией под конец затихает, гулких звуков пустой бочки почти не слышно.





Громыхающий пиар о борьбе с коррупцией под конец затихает, гулких звуков пустой бочки почти не слышно. Президент Сооронбай Жээнбеков забыл о сказанных им перед выборами 35 коррупционерах, довольствуется зарубежными визитами, превратился в «лягушку-путешественницу». То ли Сооронбай Жээнбеков выдумал 35 коррупционеров, то ли став президентом, забыл их имена, в общем, совсем расхотелось открывать рот о них. А народ не может найти ответа на вопрос «почему Генеральная прокуратура не сажает, официально возбудив уголовные дела как на подозреваемых в коррупции Исхака Пирматова, Музафара Исакова, Акылбека Жапарова, Нурлана Сулайманова? Убеждаются, что закон неодинаков для всех. Конечно, такое положение говорит о двойных стандартах?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №35 от 28.09.2018/стр.3, gezitter. org