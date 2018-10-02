Кыргызский язык – квартирант для Кыргызстана?

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков призвал в парламенте устыдиться объявления трехмесячника кыргызского языка.





Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков призвал в парламенте устыдиться объявления трехмесячника кыргызского языка. «В честь 90-летия великого писателя Чынгыза Айтматова комиссия по национальному языку объявила трехмесячник государственного языка под названием «Родной язык и Айтматов». Я бы не беспокоился, если бы в Кыргызстане объявили трехмесячник или шестимесячник английского, русского языка. Но объявление в Кыргызстане трехмесячника кыргызского языка – это высмеивание государственного языка, высмеивание языка Манаса, преступление против кыргызского языка. Государственный язык живет в государстве, он не заходит на 3-4 месяца в качестве квартиранта. Что это за акция такая? Значит, кыргызский язык пребывает в Кыргызстане в статусе квартиранта? Три месяца мы будем говорить на кыргызском языке, а остальные девять месяцев будем говорить смешанно?» - сказал он.

Источник: газета «Фабула пресс» №62 от 28.09.2018 / стр. 2, gezitter. org