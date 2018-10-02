Были ли выборы омбудсмена объективными?

Жогорку Кенеш избрал на должность омбудсмена Токона Мамытова. Его на эту должность предложила фракция социал-демократов.





Жогорку Кенеш избрал на должность омбудсмена Токона Мамытова. Его на эту должность предложила фракция социал-демократов. Фракция СДПК выдвинула на пост омбудсмена Токона Мамытова, фракция «Бир Бол» выдвинула Маматурайима Момунова, Риту Карасартову, Рыскула Бакытбаева, фракция «Ата Мекен» выдвинула Каната Азиза. Таким образом, заручившись поддержкой 79 депутатов 65-летний генерал Токон Мамытов стал пятым омбудсменом в истории Кыргызстана.

Алмазбек Баатырбеков, депутат ЖК:

- Я высказывал свое мнение в парламенте во время последних трех выборов по поводу кадровой политики власти. Когда получают должность люди, о которых много говорят среди общественности, то последуют дискуссии, образуется негативная обстановка. Мы, некоторые депутаты, обратились к Мухаммедкалыю Дуйшекеевичу, отметили, что сам он работает, но приведенные им люди не могут справиться с работой. Сейчас к работе привлекают посредственных людей. Поэтому, пока они привыкнут к новой работе, у нас создается ощущение, что работает один премьер-министра. Создается ощущение, что на выборах осуществляется неправильная кадровая политика. В случае с мэром и омбудсменом, фракция выдвинула тех кандидатов, которых посчитала нужным. Депутаты сделали свой выбор, и их выбор нужно уважать. Лично я думаю, что оба достойно поработают. Время покажет.

Ташполот Балтабаев, общественный деятель:

- Прошло много времени с тех пор, как в стране отсутствует кадровая политика. Нынешняя власть только усугубляет практику предшественницы. А эта практика заведет Кыргызстан в тупик. Создается ощущение, что Кыргызстан превратился в Швейцарию, Сингапур, Малайзию, где нет коррупции, где все прозрачно. Старым подхалимам не следует хвалить новую власть, пока она еще ничего не успела сделать. Пора переходить к конструктивным предложениям и критике.

Жанар Акаев, депутат ЖК:

- В последнее время я удивлен. Поражаюсь, откуда вы находите кандидатов, которые раздражают народ? Народ не доволен мэром Бишкека, министрами, судьями. Общественность сильно критикует. Несмотря на это, вы раз за разом предлагаете людей, которые раздражают людей. Нам нужен человек, у которого хватит духу изменить общую политику Института омбудсмена, провести реформы. Среди кандидатов есть такие люди. Омбудсмен не должен быть послушным. Токон Болотбекович хороший человек, но на должность омбудсмена он не годится. Не может защищать права простых граждан человек, который при предыдущих режимах ни разу не сделал заявление, защищая интересы народа.

Источник: газета «Фабула пресс» №62 от 28.09.2018 / стр. 4, gezitter. org