Фильму "Кок-бору" народ дает высокую оценку

Зрители хорошо принимают художественный фильм "Кок-бору", отмечается, что эта лента поднимает национальный дух.





Зрители хорошо принимают художественный фильм "Кок-бору", отмечается, что эта лента поднимает национальный дух. В данное время этот художественный фильм демонстрируется во всех кинотеатрах страны. На создание этой вызывающей интерес ленты потребовалось 30 миллионов сомов.

Жительница города Бишкека Жаркын Урдинова со своей семьей посмотрела фильм "Кок-бору". Жаркын айым получила от фильма особое впечатление, прочувствовала, какая интересная игра "Кок-бору":

- Мне кинокартина очень понравилась. Поднимает кыргызский дух. Оказывается, "Кок-бору" так же увлекательна, как футбол, хоккей. Призываю других тоже посмотреть этот фильм.

"Кок-бору" – первая кыргызская лента, посвящённая спорту и прославляющая национальную кыргызскую игру. Фильм демонстрируется в данное время во всех кинотеатрах страны. Подавляющая часть посмотревших этот фильм жителей столицы отзывается о фильме с применением эпитета "отличный".

Поставил картину Руслан Акун. Фильм снят в самых живописных местах Кыргызстана, к съемкам привлечены лучшие актёры. Бюджет фильма – 30 млн сомов. По словам режиссера, идея снять такой фильм принадлежит ему:

- Подготовка к съемкам творческая группа вела полтора года. Съемки проходили 37 дней. Фильм "Кок-бору" снят в красивейших места Кыргызстана: Сары-Челеке, Иссык-Кульской и Суусамырской долинах. В массовке принимало участие около 300 человек, роли исполняли 45 актеров. Два актера из Казахстана, образ главного персонажа воплотил казахский актер Асылхан Толопов.

При отборе актерского состава особое внимание было уделено их популярности, исполнительскому мастерству и навыкам владения конной ездой. При создании ленты на помощь пришли игроки в кок-бору, которые учили правилам и тактике игры. Трудные трюки исполняли каскадеры.

Исполнивший роль одного из основных персонажей Жуман Мамакеев отметил, что по профессии он не актёр. По его словам, он с давних пор интересуется этой игрой и у него была цель сняться в картине, посвященной кок-бору:

- Я занимаюсь бизнесом. Живу в Орто-Сае, иногда наблюдал игру кок-бору. Заинтересовался игрой, выращиваю племенных лошадей. Моя мечта сняться в фильме сбылась.

Фильм, помимо прославления кыргызской национальной игры, поднимает вопросы отношения к животным, сохранения природы, последствий продажи земель и корыстолюбия, отражает народную жизнь. Самое главное, это первая картина о спорте в кыргызском кинематографе.

Как говорит снявшийся в эпизоде Азамат Исмаилов, ему удалось получить кинематографический опыт:

- Действительно, получилась замечательная картина. Я случайно снялся в эпизоде. Могу сказать, что во время съемок получил опыт.

Отметим, премьера фильма "Кок-бору" прошла и в Казахстане и теперь демонстрируется тамошним зрителям.

Источник: maralfm.kg. gezitter. org