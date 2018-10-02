Аппарат президента КР: Карикатура на Жээнбекова рассмешила его

Аппарат президента заявил, что не имеет никаких претензий к автору и самой карикатуре на Сооронбая Жээнбекова. В официальном сообщении аппарата говорится, что про эти мэмы как и другие читатели президент узнал из соцсетей.
Аппарат президента заявил, что не имеет никаких претензий к автору и самой карикатуре на Сооронбая Жээнбекова. В официальном сообщении аппарата говорится, что про эти мэмы как и другие читатели президент узнал из соцсетей.
«Работа карикатуриста вызвала смех у главы государства. И про эту работу не вспоминали, пока не появилась информация Генпрокуратуры о том, что вызвали автора. Это стало неприятным сюрпризом для аппарата президента», - говорится в нем.
Ранее бишкекский дизайнер Никита Тарасенко распространил в Интернете несколько мемов с фотографиями пресс-службы главы государства, на которых Сооронбай Жээнбеков запечатлен во время летнего отдыха. 29 сентября его вызвали в Генеральную прокуратуру для того, чтобы он написал объяснительную.
По словам автора мэмов, в органы прокуратуры обратилась некая гражданка с заявлением, о том, что «Тарасенко насмехается над президентом». После этого ему позвонили из Генеральной прокуратуры и пригласили на беседу.
Дизайнер добавил, что предупреждений ему никаких не делали и «сотрудники нормальные, никто не угрожал».
centralasian.org
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