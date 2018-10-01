Минздрав: После вспышки кори в Европе инфекция перекинулась в Кыргызстан

Заболеваемость корью в Европе в 2017 году за год выросла в 4 раза. В 2018 году вспышка кори продолжается, на сегодняшний день число зараженных превысило 41 тысячу человек.
Заболеваемость корью в Европе в 2017 году за год выросла в 4 раза. В 2018 году вспышка кори продолжается, на сегодняшний день число зараженных превысило 41 тысячу человек. Результатом прямого воздействия глобальной эпидситуации стало то, что произошел завоз и дальнейшее распространение кори по всей территории Кыргызстана. Об этом сообщает Министерство здравоохранения КР.
С января по конец сентября 2018 года в Кыргызстане зарегистрировано 429 случаев кори. Наибольшее число больных зарегистрировано по городу Бишкек (276 случаев) и в Чуйской области (107 случаев).
Минздрав предупреждает, что корь - одна из самых заразных болезней. Для этой инфекции характерна высокая восприимчивость. Если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным, вероятность заболеть чрезвычайно высока. Kopь пepeдaeтcя вoздушнo-кaпeльным путeм.
Как рассказала «Азаттыку» руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, для профилактики кори в Кыргызстан завезено 30 тысяч доз вакцины. По ее словам, 45% больных корью не были привиты.
Азаттык
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