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В Баткене задержана партия контрабандного мяса из Бразилии

В Баткенской области задержан грузовой автомобиль, незаконно пересекший кыргызско-таджикскую границу.

 

В Баткенской области задержан грузовой автомобиль, незаконно пересекший кыргызско-таджикскую границу. В нем обнаружено несколько видов мяса птицы бразильского и таджикского происхождения общим весом 20 тонн, сообщает Гостаможенная служба КР.

 

Предварительная стоимость незаконно ввезенного товара составила 4,8 млн сомов. В настоящее время проводятся доследственные мероприятия.

 

 

 

Азаттык

           

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