Посольство: Рекомендованные Минкультом кыргызстанцы остались в Сеуле и не вернулись на родину

Посольство Кыргызстана в Южной Корее заявило об участившихся случаях злоупотребления со стороны граждан КР, которые используют возможности госорганов для поездок в Корею.

Посольство Кыргызстана в Южной Корее заявило об участившихся случаях злоупотребления со стороны граждан КР, которые используют возможности госорганов для поездок в Корею.

По информации диппредставительства, в июне 2018 года в Сеуле прошла ежегодная международная выставка «Import Goods Fair», организатором которой являлась Корейская ассоциация импортеров (КОИМА).

На подобных мероприятиях встречаются корейские импортеры, компании и розничные покупатели с иностранными фирмами, желающими выйти на корейский рынок. Из Кыргызстана приняли участие несколько компаний по производству местной продукции, в том числе «Ассоциация курортов КР», которая была рекомендована Министерством культуры, информации и туризма КР. По информации Министерства иностранных дел КР со ссылкой на Министерство культуры, информации и туризма КР, «Ассоциацию курортов» должны были представлять Элгиз Рысалиев и Бекжан Мирбеков под руководством Мирлана Усубалиева.

В этой связи посольством КР в Республике Корея была оказана визовая поддержка перечисленным гражданам. Однако, Рысалиев и Мирбеков, прибыв в Корею, так и не возвратились на родину, нарушив при этом миграционное законодательство Кореи. «Подобный шаг с их стороны вызывает негативное отношение и недоверие к государственным органам КР со стороны корейских властей», - отмечает посольство.



В посольстве КР в Корее отмечают, что это не первый случай, когда государственный служащий, приехав в Корею, нарушает законы, «пожертвовав имиджем государства».

Принимая во внимание вышеизложенный инцидент, посольство призвало госорганы тщательнее отбирать кандидатуры, которые будут представлять КР на международных мероприятиях за рубежом.

24 сентября посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан провел в Бишкеке пресс-конференцию, где рассказал об имевшихся в МИД нарушениях. После этого президент Сооронбай Жээнбеков поручил Совету безопасности «тщательно разобраться» по фактам, озвученным в заявлениях посла и в доводах МИД, рекомендующего отставку этого дипломата за нарушение служебной этики.

Азаттык