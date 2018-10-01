Председатель правления РКФР ответил на замечание депутата

Эркин Асрандиев не согласен с тем, что для развития областей ничего не делается. По его словам, фонд стал финансировать в регионы на 12 процентов больше



Эркин Асрандиев не согласен с тем, что для развития областей ничего не делается. По его словам, фонд стал финансировать в регионы на 12 процентов больше

За восемь месяцев текущего года финансирование региональных проектов Российско-Кыргызским фондом развития увеличилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Vesti.kg рассказал председатель правления фонда Эркин Асрандиев.

- Финансирование проектов от РКФР осуществляется двумя способами: прямым и через банки-партнеры, - пояснил он. - Условия выдачи кредитов четко прописаны. Мы не финансируем коммерческую и торговую деятельность. Фонд выдает кредиты на развитие сельского хозяйства, швейного производства и переработку сельхозпродукции. Кроме того, в условиях получения кредита указано, что в основном в кредитуемом проекте должен быть безналичный расчет и постоянный контроль целевого использования средств. Возможно, именно из-за этого может складываться впечатление, что предпринимателям из регионов получить кредиты по линии фонда сложно.

Эркин Шамшудинович отметил, что жесткие требования обоснованы тем, что средства должны влиять на развитие экономики.

- В уставе фонда указано, что кредиты должны выдаваться в основном на приобретение необходимого оборудования и техники, но бывает, что предприниматели нуждаются в оборотных средствах - в таком случае они могут воспользоваться правительственной программой, - подчеркнул он. - Российско-Кыргызский фонд развития выделил 200 миллионов сомов гарантийному фонду. Этот фонд может помочь предпринимателям, если необходимо отдать гарантийное обязательство при получении займа в банке. Кроме того, мы открыли более 300 консультативных центров в регионах, в которых предприниматели могут получить помощь в составлении бизнес-плана и рекомендации по получению кредита. Мы проводим постоянные встречи с желающими начать свое дело в регионах и принимаем заявки на кредиты. В Общем рост финансирования именно в регионах за восемь месяцев текущего года составил 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фонд работает и первые результаты уже есть.

Поясним, на заседании парламентской фракции СДПК депутат Карамат Орозова отметила, что меры правительства по выявлению и развитию наиболее перспективных направлений экономической деятельности для каждого региона - неэффективны.



По ее словам, самый низкий процент по кредитам у Российско-Кыргызского фонда развития, однако из-за сложной системы кредитования предприниматели из сел не могут воспользоваться возможностями фонда.



«В целом можно констатировать, что для развития регионов ничего не сделано», - констатировала она.



Source: https://vesti.kg/