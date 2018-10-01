Академику Мамбету Мамакееву исполнился 91 год

Выдающийся хирург современности встретил свой день рождения за операционным столом

Сегодня доктору медицинских наук, академику, Герою Кыргызстана Мамбету Мамакеевичу Мамакееву исполнился 91 год. Его с замечательной датой тепло поздравили руководители Медакадемии, где он является профессором кафедры госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии и членом Ученого совета.

Как сообщил проректор КГМА, профессор Андрей Сопуев, выдающийся хирург современности встретил свой день рождения на рабочем месте, сделал очередную операцию пациенту.

Пресс-служба КГМА

Vesti. KG