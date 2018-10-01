Мужчина, избивший в Бишкеке пожилого парковщика, водворен в СИЗО

Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы

Мужчина, избивший в Бишкеке пожилого парковщика, водворен в СИЗО-1. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Как стало известно, в настоящее время ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

- Задержанный водворен в СИЗО-1 на 20 дней. Мера пресечения избрана Свердловским районным судом, - проинформировали в столичной милиции.

Напомним, инцидент произошел 25 сентября текущего года в Бишкеке. Водитель «Мерседеса» напал на пожилого мужчину, который работал на парковке ТЦ «Мега комфорт».

Подозреваемый был задержан 26 сентября в Нарынской области и водворен в ИВС ГУВД столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье 234 «Хулиганство» УК КР.



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