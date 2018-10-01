ГКНБ собирает информацию в отношении главы МИД Эрлана Абдылдаева

Чекисты уже пригласили на беседу члена ЦИК, который озвучивал факты о возможной причастности министра к коррупционным схемам

ГКНБ проводит проверку в отношении деятельности министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и его окружения. Об этом Vesti.kg рассказал доктор юридических наук, член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

- Меня вызывали в Госкомитет национальной безопасности, чтобы я дал пояснение по фактам, озвученным в отношении Абдылдаева, - пояснил он. - По ним будет проведена проверка. Конечно, ГКНБ всегда следил за подобными проявлениями, но сейчас на это обратили более пристальное внимание. Как законопослушный гражданин рассказать подробности я не могу, так как дал подписку о неразглашении.

Напомним, ранее Кайрат Осмоналиев сообщил Vesti.kg, что еще в 2006 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Эрлана Абдылдаева по статьям «Коррупция» и «Превышение должностных полномочий, нанесших вред государству в особо крупном размере». Это касалось того времени, когда он был чрезвычайным полномочным представителем КР в Китае. Следствие тогда установило, что в 2005 году чиновник перечислил 200 тыс. долларов со счета посольства на счет фонда «Мээрим», который возглавляла Майрам Акаева. Однако дело было приостановлено в связи с невозможностью установить местонахождение экс-премьера Николая Танаева, который якобы и дал устное указание Абдылдаеву перечислить эти деньги.



Source: https://vesti.kg/