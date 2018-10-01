Т. Рыскулов отстранен от должности председателя совета директоров ЗАО «БТА Банк»

Совет директоров ЗАО «БТА Банк» официально заявляет, что на время следствия Темир Рыскулов отстранен от занимаемой должности в банке и с него сняты полномочия председателя совета директоров ЗАО «БТА Банк».





Совет директоров ЗАО «БТА Банк» официально заявляет, что на время следствия Темир Рыскулов отстранен от занимаемой должности в банке и с него сняты полномочия председателя совета директоров ЗАО «БТА Банк».

Исполнение обязанностей председателя совета директоров ЗАО «БТА Банк» возложено на С.Б.Шайикову.



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