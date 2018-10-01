В аэропорту города Ош у самолета лопнула шина

В аэропорту города Оша у самолета лопнула шина. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт» «Манас».
В аэропорту города Оша у самолета лопнула шина. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт» «Манас».
Вчера, 30 сентября, самолет компании Avia Traffic должен был выполнить рейс по маршруту Ош — Москва.
«Рейс перенесли на более поздний срок. Все пассажиры улетели на другом самолете. Сейчас по данному факту ведется проверка Агентства гражданской авиации», — сообщили в аэропорту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/97495/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!