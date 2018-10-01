В аэропорту города Ош у самолета лопнула шина

В аэропорту города Оша у самолета лопнула шина. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт» «Манас».



В аэропорту города Оша у самолета лопнула шина. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ОАО «Международный аэропорт» «Манас».

Вчера, 30 сентября, самолет компании Avia Traffic должен был выполнить рейс по маршруту Ош — Москва.

«Рейс перенесли на более поздний срок. Все пассажиры улетели на другом самолете. Сейчас по данному факту ведется проверка Агентства гражданской авиации», — сообщили в аэропорту.



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