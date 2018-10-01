В Кыргызстане готовят закон об уголовном наказании депутатов за второе гражданство

Профильный комитет парламента Кыргызстана одобрил законопроект, согласно которому госслужащие и депутаты, у которых есть паспорт другой страны, будут лишаться не только должности или мандата – их ждет уголовная ответственность и штрафы.

Профильный комитет парламента Кыргызстана одобрил законопроект, согласно которому госслужащие и депутаты, у которых есть паспорт другой страны, будут лишаться не только должности или мандата – их ждет уголовная ответственность и штрафы.

Один из авторов законопроекта говорит, что эти поправки необходимо принять до парламентских выборов, которые пройдут в 2020 году, так как они важны "для исключения двойного гражданства у будущих кандидатов":

"Это относится к тем, кто занимает политические должности. К простым гражданам законопроект не имеет никакого отношения. Ответственность мы определяем штрафами. В случае, если будет выявлено, что обладатель двойного гражданства скрыл данную информацию, то он должен будет выплатить в пользу государства от 250 тысяч до 300 тысяч сомов (более 3600 долларов). Эти меры предпринимаются не для того, чтобы посадить людей, а чтобы принять превентивные меры", – утверждает депутат Дастан Бекешев.

По словам Бекешева, сейчас законодательство не позволяет привлечь к ответственности обладателей паспортов двух государств. Так, к примеру, Генпрокуратура возбудила уголовное дело против экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова (по данным следствия, у него было два паспорта, второй – российский) только после предъявленных обвинений в коррупции. В Госкомитете нацбезопасности КР позже пояснили, что ​Кулматов​ заявлял об утере паспорта, полученного во времена СССР, но позже обменял его на кыргызстанское удостоверение личности. При этом у Кубанычбека Кулматова​имелось российское гражданство. Сейчас райсуд города рассматривает дело о паспорте бывшего мэра​.

У Кыргызстана ни с одной страной мира нет соглашения о признании двойного гражданства. Согласно законам, гражданин иностранного государства не может быть избран депутатом, назначен министром, сотрудником силовых структур или же руководителем муниципальной службы.



centralasian.org