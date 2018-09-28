МВД задержало председателя совета директоров ЗАО «БТА Банк» Темира Рыскулова

МВД задержало председателя совета директоров ЗАО «БТА Банк» Темира Рыскулова.



МВД задержало председателя совета директоров ЗАО «БТА Банк» Темира Рыскулова. Об этом 24.kg сообщила Эльнура Алканова.

По ее словам, Темир Рыскулов проходит по эпизоду в уголовном деле, которое расследует факт пропажи коттеджного городка «Идеал хаус», ранее принадлежавшего сыну беглого президента Максиму Бакиеву.

Напомним, Эльнура Алканова провела журналистское расследование, в котором пыталась выяснить, кому достались коттеджи Максима Бакиева и кто стоит за скандальной сделкой, которая, по мнению депутатов парламента, нанесла государству ущерб как минимум на $10 миллионов.

По мнению журналиста, Темир Рыскулов — настоящий покупатель коттеджей.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/97445/

