Бензин класса ниже К4 в любом случае перестанут ввозить в КР с августа 2019 года

А пока депутаты не захотели торопиться с вводом запрета на низкокачественное топливо и отклонили законопроект, сдвигающий эту дату на январь

Депутаты отклонили в трех чтениях законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР» (в законы «Об охране атмосферного воздуха», «Об экологической экспертизе»), предложенный правительством в июне прошлого года.

Из 109 присутствующих против проголосовали 59 парламентариев.

Проект закона предполагал запрет на ввоз топлива и горюче-смазочных материалов, не соответствующих требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза с 1 января 2019 года.

Однако, как пояснил Vesti.kg исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Улан Кулов, этот запрет все равно вступит в силу 12 августа 2019 года в соответствии с обязательствами нашей страны перед ЕАЭС.

- С 12 августа 2019 года обращение автомобильного бензина и дизельного топлива ниже экологического класса К4 на территорию КР будет допускаться с учетом требований соответствующих технических регламентов, принятых на территории Евразийского экономического союза, - сказал он.

Как отметил Кулов, законопроект предлагал лишь ускорить переход на более экологичные ГСМ. То есть просто продублировал регламенты ЕАЭС.

- Нужно признаться, что у нас, к сожалению, очень низкие требования к топливу сейчас, стандарты не менялись со времен Советского союза, - посетовал исполнительный директор ассоциации.



Source: https://vesti.kg

