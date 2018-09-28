«Токон Мамытов, Канатбек Азиз и Рита Карасартова должны работать вместе»

Общественный деятель уверен, что новый омбудсмен выработает систему функционирования Аппарата акыйкатчи, которая пригодится тем, кто когда-нибудь сменит его на этом посту

Новый омбудсмен Токон Мамытов и кандидаты на эту должность – Канатбек Азиз и Рита Карасартова – могли бы работать вместе. Так считает ветеран Вооруженных сил Кыргызстана, военный правозащитник Анвар Сартаев.

- Азиз и Карасартова могут быть заместителями акыйкатчи, - рассуждает он в разговоре с Vesti.kg. – Каждый из них занимался бы своей сферой деятельности. Было бы отлично.

Активист считает, что в отличие от прошлых выборов омбудсмена, когда депутаты лишь создавали видимость работы, в этот раз налицо справедливое и обоснованное решение парламентариев.

- Выбирали остро, жестко, - говорит он. - Наконец-то мы вышли на тропу построения социального государства, где защищают права человека. Не зря говорят, что сейчас работы акыйкатчи не видно. А Токон Мамытов сформирует механизм эффективного функционирования Института омбудсмена, который пригодится следующим на этом посту.

Напомним, 26 сентября Жогорку Кенеш избрал нового омбудсмена, о чем ранее сообщало ИА Vesti.kg. Акыйкатчи стал генерал спецслужб Токон Мамытов.

За него отдали свои голоса 79 депутатов. 15 парламентариев проголосовали за Канатбека Азиза, правозащитница Рита Карасартова получила девять голосов.

Напомним, бывший омбудсмен Кубат Оторбаев подал в отставку по собственному желанию.



SOURCE: HTTPS://VESTI.KG