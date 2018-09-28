Жена Эрдогана в пробке: Милицейских чиновников сняли с должностей

После инцидента с первой леди Турции строгий выговор объявлен и начальнику ГУОБДД МВД
Должностные лица органов внутренних дел Кыргызстана, допустившие инцидент, когда первая леди Турции Эмине Эрдоган попала пробку при выезде из ущелья Кырчын, понесли наказание.
Как сообщили Vesti.kg в пресс-службе Министерства внутренних дел, по данному факту наложены дисциплинарные взыскания на руководителей и сотрудников подразделений, осуществлявших сопровождение кортежей и эскортирование
- Службой внутренних расследований МВД КР проведено служебное расследование, в ходе которого было установлено, что отдельными руководителями ГУОБДД МВД и УВД Иссык-Кульской области не в полной мере исполнены требования функциональных обязанностей и приказов МВД, в том числе приказ МВД «об утверждении Инструкции по организации и осуществлению сопровождения кортежей и эскортирования автомобилей специального назначения». Также не исполнены в соответствующей форме поставленные задачи по обеспечению должных мер при проведении мероприятий международного характера, в результате чего не был обеспечен беспрепятственный проезд кортежа официальной делегации на участке «Этногородка Кырчын», - говорится в сообщении ведомства.
В МВД также рассказали, что за нарушение требований пунктов Дисциплинарного устава ОВД КР, Инструкции по организации и осуществлению сопровождения, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, отсутствие организации взаимодействия с приданными силами и соответствующими государственными органами дисциплинарные взыскания получили:
- Заместитель начальника Управления ДПС и АП ГУОБДД МВД КР К.К. освобожден от занимаемой должности.
- Заместитель начальника ООБДД по УВД Иссык-Кульской области ГУОБДД МВД М. А. освобожден от занимаемой должности.
- Начальнику ГУОБДД МВД КР объявлен строгий выговор.
- начальник УВД Иссык-Кульской области предупрежден о неполном служебном соответствии.
Кроме этого, приказом ГУОБДД МВД начальник ДПС АП по УВД Иссык-Кульской области Н.Т. освобожден от занимаемой должности.
Младший инспектор ООБДД по ОВД Тюпского района Ш.Д. и старший инспектор ООБДД по УВД Нарынской области Э.Б. предупреждены о неполном служебном соответствии.
Напомни, ранее сообщалось, что при выезде из этногородка Кырчын кортеж первой леди Турции Эмине Эрдоган простоял в пробке почти целый час.
SOURCE: HTTPS://VESTI.KG
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