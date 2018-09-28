Парламент пока что слаб

Мы не услышим положительные мнения о нынешнем парламенте из 120 депутатов.
Мы не услышим положительные мнения о нынешнем парламенте из 120 депутатов. Потому что общественность и без слов знает, что 80% из них преследуют личные интересы. Тем не менее огорчает то, что мандаты получили «персонажи», подозреваемые в преступлениях. Мы убедились в том, что депутатами хотят стать и с целью приумножения своего богатства. Ярким доказательством тому послужат проделки Аскара Шадиева, Дамирбека Асылбек уулу, Исхака Пирматова, Игоря Чудинова.
Рыскелди Момбеков признал, что сегодняшний парламент слаб и его работой нельзя быть удовлетворенным. Нам остается лишь с ним согласиться. Нет смысла кричать, остается вытерпеть два года. Президент страны тоже заявил, что настроен против досрочного роспуска парламента. Значит, терпеливый народ должен подчиниться воле президента. Не стоит забывать, что сильно дуновение ветра сверху.
Источник: газета «Ачык Соз» №29 от 27.09.2018 / стр. 2, gezitter. org
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