Карасартова: Удручает, что в Институт омбудсмена приходят не имеющие отношения

Удручает, что в Институт омбудсмена приходит руководителем некто, не имеющий отношения [к правозащитной деятельности].





Удручает, что в Институт омбудсмена приходит руководителем некто, не имеющий отношения [к правозащитной деятельности]. Об этом правозащитница Рита Карасартова заявила в интервью радио "Марал".

Она отметила, что Токон Мамытов приходит на должность омбудсмена в рамках закона, однако если рассматривать в моральном аспекте, его приход на должность омбудсмена неправилен.

"Когда наши грабят бюджет и ездят в авто, мы не можем этого им сказать в лицо. Омбудсмен должен обращаться к президенту, информировать о неразрешаемых проблемах граждан. Работа омбудсмена оценивается по таким критериям, как решение вопросов обращающихся граждан в рамках закона", - отметила Карасартова.

Как отметила правозащитница, какую бы зарплату ни получали сотрудники Института омбудсмена, они должны знать, как защищать права граждан. Неправильно некачественно выполнять работу, ссылаясь на малую зарплату. Очень важно принесение этим институтом в Жогорку Кенеш документов по решенным правильным механизмом дел.

Напомним, 26 сентября Жогорку Кенеш избрал омбудсменом Кыргызстана Токона Мамытова. За него проголосовали 79 депутатов. Общественность выступала против его прихода на пост омбудсмена.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org