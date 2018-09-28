На чьи интересы работает Судебная экспертиза

На сайт fakt.kg пришло письмо такого содержания, что "руководитель "Матрезерва" Каныбек Айдаров со времени своего прихода на должность не сделал ничего полезного для государства.



На сайт fakt.kg пришло письмо такого содержания, что "руководитель "Матрезерва" Каныбек Айдаров со времени своего прихода на должность не сделал ничего полезного для государства. После своего прихода Каныбек Айдаров игнорировал трудовые контракты трудового коллектива, отменив прежние надбавки к зарплате".

Когда мы связались с Каныбеком Айдаровым для получения комментариев по этому письму, он заявил, что информация не соответствует действительности. Если раньше надбавку получали только считанные лица, то в настоящее время дополнительные деньги получают все сотрудники. Когда мы опросили рядовых сотрудников, они рассказали, что, действительно, новое руководство увеличило надбавки.

По поводу мнения, что "Каныбек Айдаров ничего не делает", он сказал следующее. "У "Матрезерва" есть много проблем, в большинстве они должны решаться через суд. Например, "Матрезерв" получает крупные суммы денег по отдельным рабочим каналам. При рассмотрении дела в суде надо представить оценку стоимости предприятия, для чего необходима техническая экспертиза, но на протяжении двух лет она не выводит заключения. Мы обращаемся в компетентные органы с письмами, также обращались с письмом в Судебную экспертизу, чтобы рассмотрели наше дело. Пока что результатов нет, ждем", - заявил Айдаров.

"Не могу присоединиться к мнению, что я не работаю, потому что я работаю над решением больших проблем. Если эксперты как можно раньше выведут заключение, моя работа будет видна", - сказал Айдаров.

Если суд и эксперты действительно работают на интересы государства, тогда должны побыстрее вывести заключение, а не тянуть целых два года.

Источник: fakt.kg, gezitter. org