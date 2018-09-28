Атсалоом. «Жарамазан» в учебнике для русскоязычных школ перевели неправильно

Песню «Жарамазан» в учебнике по музыке для четвертых классов русскоязычных школ перевели неправильно.
Песню «Жарамазан» в учебнике по музыке для четвертых классов русскоязычных школ перевели неправильно. Пользователи Facebook возмущены и не понимают, как Министерство образования и науки КР могло утвердить учебник.
«Мне хочется эту песню читать и читать. Вначале смеялась от души, потом стало обидно за перевод. Поиздевались над народной песней. И как ее вообще петь?» — задается вопросом Асель Кураева.
«Ошибки можно найти во всех книгах для школ с русским языком обучения. Перевод просто ужасный», — пишет Аида Мадиева.
Некоторые предположили, что текст песни перевел какой-нибудь юморист.
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