Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Европы в 2019 году

Авиакомпании Кыргызстана планируют вывести из черного списка Европейского союза в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.
Авиакомпании Кыргызстана планируют вывести из черного списка Европейского союза в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.
По ее данным, в ноябре 2018 года намечается приезд двух экспертов ИКАО, которые помогут авиаторам в выполнении пошагового плана по выводу отечественных авиакомпаний из черного списка ЕС. В частности, проведут совместную работу по подготовке документации к приезду аудита ИКАО.
Планируется вывести авиакомпании из черного списка ИКАО в 2019 году. В Минтрансе отмечают, что для этого созданы все условия в сфере гражданской авиации. Например, зарплаты в авиации увеличили, пилоты проходят обучение в соответствии с предъявленными требованиями.
«В прошлом году президент ИКАО лично посетил Кыргызстан. С ним отработан ряд вопросов по реформированию системы гражданской авиации. Аудит ИКАО прошел без особых замечаний. На 1 сентября 2018 года план корректирующих мероприятий выполнен на 93 процента. Агентство гражданской авиации КР проводит семинары по повышению квалификации инспекторского состава», — говорится в сообщении.
В 2019 году Кыргызстан планирует получить свидетельство ИКАО. После чего можно будет подавать заявку на выход из черного списка Евросоюза.
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