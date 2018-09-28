23 миллиона сомов на аккумуляторные батареи потратит ОАО «Электрические станции»

ОАО «Электрические станции» потратят на аккумуляторные батареи 22,9 миллиона сомов.
ОАО «Электрические станции» потратят на аккумуляторные батареи 22,9 миллиона сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.
Для ТЭЦ Бишкека покупается аккумуляторная батарея за 8,3 миллиона сомов. Она предназначена для питания цепей сигнализации и управления, аварийного освещения, начального возбуждения генератора, двигателей постоянного тока, а также включения выключателя 220 кВ с толчковым током не более 800А в течение пяти секунд.
В аварийных режимах аккумуляторная батарея обеспечивает работу оборудования ТЭЦ на протяжении двух часов с необходимым уровнем заряда.
Кроме того, аналогичную батарею установят на ТЭЦ Оша. Для Таш-Кумырской ГЭС батарею купят за 6,2 миллиона сомов.
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