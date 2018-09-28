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Депутат парламента КР предложил продавать воду Казахстану и Узбекистану

Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев обратил внимание правительства на ситуацию с водохранилищами в Кыргызстане и предложил продавать воду соседним республикам.

 

Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев обратил внимание правительства на ситуацию с водохранилищами в Кыргызстане и предложил продавать воду соседним республикам. Об этом он заявил на заседании парламента 27 сентября.

 

«На Кировском водохранилище в Таласской области 2 тысячи гектаров земли остались под водой. А мы копим там воду и отдаем Казахстану. Да и вообще, 90% влаги из водохранилищ бесплатно используют Казахстан и Узбекистан. Правительство должно рассмотреть меры по взиманию с них платы», - сказал Бокоев.

 

Также депутат отметил, что из-за недостаточного полива в самой Таласской области значительно снизились цены на сельхозпродукцию и что труд сельчан не оправдывается. Он добавил, что там килограмм фасоли стоит 30-35 сомов (около 0,5 доллара), а сливы – 7-10 сомов.

 

Кировское водохранилище, которое находится в Таласской области на границе Манасского и Кара-Бууринского районов, построено в 1975 году. Оно вмещает до 550 млн кубометров воды. Кыргызстан использует лишь 12% его воды, остальной объем по соглашению использует Казахстан.

 

Казахстан в обмен на использование воды ежегодно проводит ремонт объекта на сумму 70 миллионов тенге (более 194 тысяч долларов). Но кыргызская сторона заявляет, что этой суммы недостаточно.

 

 
 
centralasian.org

           

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