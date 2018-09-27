Я устал, я ухожу! На пленарном заседании Жогорку Кенеша осталось 16 депутатов

После 16.00 в зале пленарных заседаний осталось 16 депутатов, включая спикера Дастанбека Джумабекова и вице-спикера Мирлана Бакирова.



После 16.00 в зале пленарных заседаний осталось 16 депутатов, включая спикера Дастанбека Джумабекова и вице-спикера Мирлана Бакирова.

На повестке дня еще три вопроса, однако народные избранники решили, что после отчета генпрокурора о выводе Бакиевыми активов пора отдохнуть. Несмотря на отсутствие кворума, заседание продолжается.

Полностью отсутствуют фракции «Бир Бол», «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс». Из СДПК, «Ата Мекена» и «РАЖ» присутствуют по одному-два депутата.











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