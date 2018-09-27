Депутаты требуют запретить добычу гравия с приграничных рек

Депутаты парламента требуют запретить добычу гравия с приграничных рек.



Депутаты парламента требуют запретить добычу гравия с приграничных рек. Парламентарии обсуждают поправки в ряд законодательных актов.

Каныбек Иманалиев считает, что даже если не разрешать добывать гравий, норма не будет работать, так как нет контроля. Он предлагает провести инвентаризацию всех полезных ископаемых и привести в порядок Закон «О недрах».

Ранее его коллега Талант Мамытов выступал за то, чтобы упорядочить выдачу лицензий на разработку месторождений. Он отметил, что инвестор должен работать честно, не только отбивать свои вложения, но и в казну деньги приносить. И гарантировать, что его производство не нанесет вреда экологии. Этим должны заниматься органы местного самоуправления.

Парламентарии заслушают правительство по поводу освоения зарубежными инвесторами отечественных недр.



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