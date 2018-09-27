Новый омбудсмен о критике, журналистах, НПО и своих обещаниях

Нового омбудсмена Токона Мамытова ночные кошмары не мучают, и критику всерьез он не воспринимает.



Нового омбудсмена Токона Мамытова ночные кошмары не мучают, и критику всерьез он не воспринимает. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, он не считает конструктивной критикой заявления вроде: «Генерал ГКНБ, который всех сажал».

Ну что это за критика? В Казахстане, Узбекистане, России омбудсмены — бывшие судьи, прокуроры. А я почему не могу стать акыйкатчи? Критикуют всех, даже глав государств. - Токон Мамытов



Уполномоченный по правам человека уверяет, что никто ему не советовал попробовать себя в качестве омбудсмена, он по собственной инициативе подал заявление . «Я готов работать открыто, причем со всеми: журналистами, правозащитниками, правоохранительными органами», — сказал Токон Мамытов.



Отметим, гражданские активисты в соцсетях высказались против избрания 64-летнего кадрового чексита на пост акыйкатчи. Но Токона Мамытова такая реакция не смутила.

«10-15 человек — это еще не все гражданское общество, и не надо считать, что гражданское общество базируется на НПО исключительно. Но еще раз повторю, я готов к сотрудничеству со всеми. И помощь готов принять, и сам помочь», — заявил Токон Мамытов.

Омбудсмен признался, что пока не знает, с чего именно начнет свою работу. Сказал, что надо ознакомиться со структурой института акыйкатчи.

«Омбудсмен должен стоять на страже прав человека, и я готов бороться с нарушениями и пресекать их», — подчеркнул Токон Мамытов.



На вопросы о том, представляет ли новоизбранный омбудсмен, чем он должен заниматься, и как он намерен расставить приоритеты, Токон Мамытов посоветовал внимательно изучить его программу.

«Я же вчера все сказал. Надо внимание уделять правам женщин, которые подвергаются семейному насилию. Надо искоренять пытки. Отстаивать права мигрантов — наших граждан, которые находятся за рубежом. В другой стране они получают статус мигрантов, надо учитывать, что они граждане нашей страны. Необходимо повышать статус кайрылманов, которых в стране становится все больше и больше. Все вместе — аппарат омбудсмена, правительство, а также Жогорку Кенеш — должны заниматься этим вопросом», — процитировал отрывки из своей программы омбудсмен и добавил, что его заявления не будут носить декларативный характер.

Необходимо отстаивать права граждан, которые находятся в тюрьмах за рубежом. Важно развивать юридическую грамотность. Всего подобных граждан более 10 тысяч. На их заявления необходимо отвечать обязательно. - Токон Мамытов



На пост акыйкатчи претендовали четверо — Токон Мамытов, доктор юридических наук Канатбек Азиз, правозащитница Рита Карасартова и экс-первый заместитель генпрокурора Рыскул Бактабаев. Еще один кандидат Маматурайим Момунов отказался баллотироваться.



Напомним, Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, решение он принял обдуманно и без какого-либо давления со стороны.

Ссылка: https://24.kg/vlast/97265/

