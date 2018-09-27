Налоговая служба Кыргызстана проверила компании, имеющие признаки лжепредпринимательства

ГНС провела 51 проверку, из них 39 – перепроверок, 4 – выездные проверки, 1 – встречная проверка и 7 – камеральных проверок.

Государственная налоговая служба на постоянной основе проводит проверки субъектов, имеющих в деятельности признаки лжепредпринимательства, а также имеющие экономические взаимоотношения с субъектами, в деятельности которых предполагаются признаки лжепредпринимательства или риски неуплаты налогов.

ГНС провела 51 проверку, из них 39 – перепроверок, 4 – выездные проверки, 1 – встречная проверка и 7 – камеральных проверок.

По их результатам дополнительно начислены суммы налогов, в том числе исключение суммы НДС, ранее необоснованно принятые к зачету, на общую сумму 59 млн 578,2 тыс. сом. Обеспечено поступление в бюджет налоговых обязательств в размере 25 млн 133,2 тыс. сомов.

Автор К-Nеws