Министерство дало комментарий по сотруднице, сделавшей себе евровеки

Министерство дало комментарий по сотруднице, сделавшей себе евровеки

Советник министра экономики Айнура Жакыпова участвовала в семинаре южнокорейской организации "КОИКА". Об этом fakt.kgг сообщили из указанного ведомства.

Согласно информации, Жакыпова только один день не участвовала в семинаре по причине плохого самочувствия. "Самое главное, что надо отметить, Жакыпова является общественным советником, то есть не финансируется из госбюджета, соответственно к ней не предъявляются требования, как к госслужащим. Поездку финансировала организация, проводившая семинар. Айнура Жакыпова пропустила только один день семинара в связи с состоянием здоровья. Все остальные дни она участвовала полностью.

От организации "КОИКА" в Минэкономики не поступало никакой жалобы", - сообщили из Минэкономики.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева до этого заявляла, что советник на общественных началах министра экономики Айнура Жакыпова во время пребывания в Южной Корее не участвовала в десятидневном семинаре, организованном агентством "KOIKA", так как в это время делала себе евровеки.

Сама Айнура Жакыпова отказалась давать комментарии.

Источник: fakt.kg, gezitter.org