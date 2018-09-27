Доходная часть государственного бюджета в 2019 году должна составить 149,6 миллиарда сомов, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 26 сентября, на заседании правительства.
Доходная часть государственного бюджета в 2019 году должна составить 149,6 миллиарда сомов, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 26 сентября, на заседании правительства.
Он отметил огромное значение золоторудного месторождения "Кумтор" для роста бюджета и производства.
"Основной вопрос сегодняшнего заседания – законопроект "О бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозах на 2020-2021 годы". Это очень важный и в то же время очень ответственный документ.
В этом году рост в сфере торговли составил 5,5%. Собрано 90% урожая злаковых. По сравнению с прошлым годом, собрано на 125 тысяч тонн злаковых больше. По капитальному ремонту и строительству соцобъектов на сентябрь завершено строительство 21 школы и ряда других объектов. До конца года будет завершено строительство 66 объектов. Мы ведем контроль", - сказал Абылгазиев.
Источник: super.kg, gezitter.org
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