Абылгазиев отметил огромное значение "Кумтора" для роста бюджета страны

Доходная часть государственного бюджета в 2019 году должна составить 149,6 миллиарда сомов, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 26 сентября, на заседании правительства.





Доходная часть государственного бюджета в 2019 году должна составить 149,6 миллиарда сомов, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 26 сентября, на заседании правительства.

Он отметил огромное значение золоторудного месторождения "Кумтор" для роста бюджета и производства.

"Основной вопрос сегодняшнего заседания – законопроект "О бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозах на 2020-2021 годы". Это очень важный и в то же время очень ответственный документ.

В этом году рост в сфере торговли составил 5,5%. Собрано 90% урожая злаковых. По сравнению с прошлым годом, собрано на 125 тысяч тонн злаковых больше. По капитальному ремонту и строительству соцобъектов на сентябрь завершено строительство 21 школы и ряда других объектов. До конца года будет завершено строительство 66 объектов. Мы ведем контроль", - сказал Абылгазиев.

Источник: super.kg, gezitter.org