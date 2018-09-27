"Состояние бабушки, сидящей в Оше на холодной земле и просящей подаяние, раздирает душу", - говорит журналист

Перед одним из заведений общественного питания на улице Араванской в Оше постоянно сидит престарелая бабушка и просит подаяние.
Перед одним из заведений общественного питания на улице Араванской в Оше постоянно сидит престарелая бабушка и просит подаяние. Об этом написала на своей странице в социальной сети журналист Гульжан Алтымышбаева.
"Когда я расспросила, оказалось, что у неё умер единственный сон. Невестка ушла, сказали, что у неё на руках два внука. У нее есть дочь, проживающая в Таджикистане, она помогает матери. Информация требует уточнения", - написала журналистка.
Как добавила Алтымышбаева, желающие помощь неравнодушные сограждане могут встретить эту бабушку у заведения общепита под названием "Смайлик" по улице Араванской.
Источник: super.kg, gezitter.org
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