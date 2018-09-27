Токон Мамытов стал новым омбудсменом Кыргызстана

В результате голосования депутатов генерал с большим отрывом опередил Канатбека Азиза
В результате голосования депутатов генерал с большим отрывом опередил Канатбека Азиза
Жогорку Кенеш избрал нового омбудсмена. Им стал генерал спецслужб Токон Мамытов.
За него отдали свои голоса 79 депутатов. 15 парламентариев проголосовали за Канатбека Азиза, правозащитница Рита Карасартова получила девять голосов.
Напомним, бывший омбудсмен Кубат Оторбаев подал в отставку.
Vesti. KG
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