Представитель правительства: зарплату военным не повышают, потому что нет денег

По словам председателя ОС Госкомитета по делам обороны, если бы повысили действующим военнослужащим, то пришлось бы повышать и ветеранам ВС КР
Если правительство приведет должностные оклады военнослужащих и компенсацию на питание в соответствие с нормами, то придется повышать и военным пенсионерам, а таких денег в бюджете нет. Об этом заявил представитель правительства на встрече с общественными советами 25 сентября, передает председатель ОС Госкомитет по делам обороны Анвар Сартаев.
Слова представителя правительства были ответом на вопросы: Почему компенсация на питание военнослужащим составляет всего 30% от установленной нормы? Почему должностные оклады военнослужащих не повышают с 2011 года?
- У ветеранов Вооруженных сил КР нет слов, - отреагировал Сартаев.
По его словам, 25 сентября состоялась предварительная трехсторонняя встреча руководства ГКДО, общественного совета и представителя правительства.
Там рассматривали такие вопросы, как исполнение госорганами и их должностными лицами требований законодательства в области обороны, социальное обеспечение военнослужащих и их правовая защита, подготовка молодежи к военной службе, поднятие престижа военной службы, ситуацию с домом офицеров и прочие.
- Руководство ГКТО КР поручило своим подчиненным подготовить информацию для обсуждения этих проблем на расширенных заседаниях, куда планируют пригласить секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева, вице-премьер-министра по обороне Кубатбека Боронова, замминистра финансов и нового омбудсмена, - рассказал полковник в отставке. – Заседание состоится в октябре.
По его словам, общественный совет Госкомитета обеспокоен тем, что из 126 стран мира, имеющих собственные Вооруженные силы, армия Кыргызстана находится на 110 месте, тогда как узбекская - на 46.
- А почему мы хуже их? – задается вопросом председатель ОС. - Наши предки защищали Москву, а в 1947 году уже восстановили страну, вернув показатели к уровню 1940 года.
В общественном совете полагают, что одна из причин низкого рейтинга – это неисполнение правительством законов в области обороны. Анвар Сартаев призвал повысить ответственность чиновников за состояние укомплектованности Вооруженных сил, как того требует закон об обороне.
Vesti. KG
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