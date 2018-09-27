Разоблаченный еще 10 лет назад как гражданин Казахстана дунганский депутат Сулейманов так и заседает в Кыргызском парламенте

Кандидат в омбудсмены Т. Мамытов заявил, что депутат ЖК Б. Сулейманов является гражданином иностранного государства

Кандидат в омбудсмены Токон Мамытов заявил, что депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов является гражданином иностранного государства. Заявление он сделал на парламентском заседании сегодня, 26 сентября.

На заседании депутат Б .Сулейманов сообщил, что недавно Т. Мамытов заявил одному из СМИ, что якобы он является иностранным агентом и гражданином иностранного государства.

В ответ Т. Мамытов заявил, что не говорил о том, что Б. Сулейманов является иностранным агентом. "Что касается гражданства, то у меня есть материалы относительно иностранного гражданства. Их я передал в ЦИК. Недавно я получил ответ от МВД Казахстана. Все материалы, включая материалы комиссии по гражданству, переданы в МВД и Генпрокуратуру", - сказал Мамытов.

Ответ Т. Мамытова вызвал негодование Б. Сулейманова. "Один генерал нам озвучивал данные по Белизу, а вы начинаете тут говорить это. Я был гражданином СССР, всю жизнь тут трудился и получил гражданство, а вы здесь изворачиваетесь. Если бы у вас были какие-то документы, ЦИК бы их давно рассмотрел", - сказал депутат.

Источник: Баракелде

Источник - gezitter.org