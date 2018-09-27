Госпожа депутат стоит во главе тех, кто торгует детьми?

В этом месяце был разоблачен бизнес по торговле детьми, вопрос бурно обсуждается общественностью.



В этом месяце был разоблачен бизнес по торговле детьми, вопрос бурно обсуждается общественностью. Правоохранительные органы задержали 5 гинекологов больницы №18 по подозрению в данном преступлении. Тем временем появились разговоры о том, что бизнесу по торговле детьми покровительствуют на верхушке, а в социальных сетях даже написали имя этого человека – депутата СДПК Гулкан Молдобековой. Сама госпожа Гулкан не посчитала нужным это комментировать. Если бы это была клевета, она могла бы сразу отреагировать, чтобы не вызывать лишние подозрения. Или так тяжело ответить? Могла бы сказать, что она чиста. К слову, муж госпожи Гулкан, бывший губернатор, бывший депутат Мирбек Асанакунов пришел на руководящую должность в профсоюзе с большой шумихой. Скандал только сейчас начал утихать. Нет вестей о том, чем он занимается, что собирается делать. Лишь бы этот посредственный человек не погубил и профсоюз…

Источник: газета «Багыт.kg» №27 от 26.09.2018 / стр. 3, gezitter.org