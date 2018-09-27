Уметалиева: ОБСЕ выделяла Кыргызстану 120 млн долларов на реформирование правоохранительной системы

На прошедшем в Варшаве совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) было сказано, что ситуация в правоохранительном поле Кыргызстана остается острой.





На прошедшем в Варшаве совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) было сказано, что ситуация в правоохранительном поле Кыргызстана остается острой. Об этом сообщила в интервью радио "Марал" участвовавшая в работе совещания председатель Ассоциации неправительственных и некоммерческих организаций, правозащитница Токтайым Уметалиева.

По ее словам, ОБСЕ важна для Кыргызстана. Организация дает власти не поручения, а рекомендации по устранению или контролированию рассмотренных проблем. Раз Кыргызстан является членом организации, то должен рассмотреть поднимаемые вопросы, подытожить и дать ответ.

"Мы приняли ряд концепций ОБСЕ. Организация, оказывается, выделила Кыргызстану 120 млн долларов на реформирование МВД и правоохранительной системы. На эти средства закупаются автомашины, техническое оборудование, выплачивается зарплата. Наши предложения, озвученные на заседании ОБСЕ, приняты другими странами", - рассказала Уметалиева.

Правозащитница на совещании поднимала вопрос осужденных по политическим мотивам в Кыргызстане.

- Я выразила свое мнение по делам жертв политических преследований. Что касается дела Сапара Исакова и Кубанычбека Кулматова, я их не поднимала, потому что они находятся на стадии рассмотрения, - добавила Уметалиева.

Напомним, на совещании ОБСЕ, которое началось 10 сентября и продолжалось до 21 сентября, приняли участие официальные делегации, гражданские активисты из приблизительно 60 стран и представители международных организаций.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org