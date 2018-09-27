Карамушкина заявила, что среди мужчин полно коррупционеров

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Ирина Карамушкина заявила, что в Кыргызстане чиновники-мужчины чаще замешаны в коррупционных делах, чем чиновники-женщины.





Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Ирина Карамушкина заявила, что в Кыргызстане чиновники-мужчины чаще замешаны в коррупционных делах, чем чиновники-женщины. Такое мнение она выразила 26 сентября, во время выборов омбудсмена в парламенте.

По мнению Карамушкиной, среди 5 кандидатов в омбудсмены Рита Карасартова является женщиной и она достойна стать омбудсменом. По мнению народной избранницы, образование, характер Карасартовой подходят под должность омбудсмена, она хочет, чтобы на высоких должностях было больше женщин.

- Потому что женщины редко бездействуют. Они защищают. Сегодня у женщин есть силы, воля, решительность для изменения Кыргызстана в лучшую сторону. Не бойтесь поддержать кандидатуру женщины. Вы не пожалеете. У нас никогда не было женщины-омбудсмена. Подавляющая часть коррупционеров в нашей стране – это мужчины, а не женщины, - сказала Карамушкина.

Фракция СДПК выдвинула на пост омбудсмена Токона Мамытова, фракция «Бир Бол» выдвинула Маматурайима Момунова, Риту Карасартову, Рыскула Бакытбаева, фракция «Ата Мекен» выдвинула Каната Азиза.

Маматурайим Момунов добровольно отказался от борьбы, отметив, что среди его оппонентов есть опытные люди.

Бывший омбудсмен Кубат Оторбаев 26 июня добровольно и досрочно сложил с себя полномочия.

По закону кандидатов в омбудсмены выдвигают фракции Жогорку Кенеша и омбудсмен избирается депутатами в результате голосования на пленарном заседании.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org