Будет ли привлечена к ответственности госпожа-министр, которая за счет бюджета путешествовала по миру с семьей?

После поднятого на заседании комитета ЖК вопроса Генпрокуратура решила проверить обоснованность заграничных командировок руководителей Министерства труда и социального развития.





После поднятого на заседании комитета ЖК вопроса Генпрокуратура решила проверить обоснованность заграничных командировок руководителей Министерства труда и социального развития. Следующая информация была получена в результате проверки Генпрокуратуры.

- 2-8 февраля 2017 года министр социального развития Таалайгуль Исакунова вместе с мужем, родственниками мужа была в Саудовской Аравии. Транспортные расходы всех участников поездки были покрыты за счет министерства;

- В июне 2017 года Т. Исакунова вместе с мужем и сыном направилась в Швейцарию. Транспортные расходы были покрыты за счет министерства. Хотя Таалайгуль Исакунова поехала туда для участия на мероприятии, она там не появлялась, а потратила время на отдых. Депутат озвучила такую информацию, сославшись на официального представителя Кыргызстана в Швейцарии;

- 6-10 ноября 2017 года Т. Исакунова побывала в США с мужем и двумя сыновьями. Премьер-министр не дал разрешение на такую поездку, но она взяла отпуск и уехала. Из США они вылетели в Аргентину и были там с 13 по 15 ноября. И здесь не было получено разрешение премьера;

- 16-18 ноября министр Т. Исакунова побывала в Санкт-Петербурге. Не было разрешения со стороны главы правительства. Она взяла трудовой отпуск и уехала;

- 22-28 июля министр Т. Исакунова с мужем и с сыном была в Лондоне;

- В июле 2017 года в город Турин (Италия) вместо специалиста из министерства вылетела заместительница министра Л. Мамытова;

- В апреле-мае 2018 года на стажировке в Нью-Йорке побывала заместительница министра Л. Мамытова за счет кредитного финансирования Всемирного банка;

- Также заместительница министра с использованием дипломатического паспорта побывала на отдыхе на китайском острове Хайнань;

- Заместитель министра Зууракан Каденова тоже во время трудового отпуска использовала дипломатический паспорт, отправилась в путешествие под видом трудовой командировки;

В таких случаях нужно не только освобождать от занимаемой должности, но и привлекать к ответственности. Потому что это должно послужить уроком для других чиновников. К слову, министр Исакунова приходится сестрой жены алкомагната Шаршенбека Абдыкеримова, «отца» партии «Кыргызстан». Благодаря нему в 2015 году стала депутатом ЖК. В 2016 году была назначена на должность министра, но неизвестно, чем она занимается с тех пор. Ее заместительница Лунара Мамытова стала депутатом ЖК от партии «Бир Бол». Позднее стало известно, что она пополнила ряды депутатов-«рыб». Спустя некоторое время ее сделали заместителем упомянутого министра. Что касается прославившейся на прошлой неделе Каденовой, то и она является заместителем Исакуновой. Ну и компашка собралась.

Источник: газета «Багыт.kg» №27 от 26.09.2018 / стр. 3, gezitter.org