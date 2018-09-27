«Избалованная» советница министра делала складки на веках в Корее…

Соответствующую информацию озвучила депутат ЖК Аида Касымалиева.
Соответствующую информацию озвучила депутат ЖК Аида Касымалиева. По ее словам, советница министра экономики на общественных началах Айнура Жакыпова поехала в Южную Корею на семинар. Но десять дней командировки она провела не на семинарах, а перенесла операцию на веках. Такую информацию депутату представили сотрудники организации KOICA, которые организовали семинар и пригласили кыргызских чиновников в Сеул. Хотя Жакыпова является советницей министра на общественных началах, она поехала в далекий Сеул за счет министерства, но забросила все дела, чтобы сделать себе складки на веках. Как это понимать? Избаловали женщину…
Источник: газета «Багыт.kg» №27 от 26.09.2018 / стр. 3, gezitter.org
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