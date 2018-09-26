Депутат и кандидат в омбудсмены поругались в парламенте

Депутат Бахадыр Сулейманов раскритиковал кандидата в омбудсмены Токона Мамытова и упрекнул его во лжи.



Депутат Бахадыр Сулейманов раскритиковал кандидата в омбудсмены Токона Мамытова и упрекнул его во лжи. Нардепы сегодня, отметим, должны избрать акыйкатчи.

По словам Бахадыра Сулейманова, Токон Мамытов всех обманул, поскольку он нарушил закон, совмещая две государственные должности — главы Ассамблеи народа Кыргызстана и советника премьер-министра. Кроме того, по мнению парламентария, Токон Мамытов пустил утку, заявив, что у него, депутата Сулейманова, иное гражданство.

«Вы лучше подумайте о том, как будете в суде объяснять, откуда у вас паспорт другого государства, и почему вы до сих пор с мандатом», — парировал Токон Мамытов.

«Вы не можете быть омбудсменом. Мало того, что вы тут досье собираете, так вы еще и имя мое путаете. Я не Бахтияр. Хотя, конечно, я же гражданин Китая», — кричал в ответ Бахадыр Сулейманов. На что Токон Мамытов ответил, что этот вопрос решать всем депутатам, а не ему одному.

Ранее Бахадыр Сулейманов уже поднимал этот вопрос. Он требует, чтобы Токон Мамытов снял свою кандидатуру.

Напомним, Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, решение он принял обдуманно и без какого-либо давления со стороны.

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