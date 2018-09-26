Как при всех режимах Токон Мамытов делал карьеру. Удача интересует депутатов

Депутаты Жогорку Кенеша продолжают обсуждать кандидатов в омбудсмены.
Депутаты Жогорку Кенеша продолжают обсуждать кандидатов в омбудсмены.
Мирлан Жээнчороев поинтересовался у Токона Мамытова, который в 2005 году до 24 марта — дня смены власти — был заместителем главы ГКНБ, готовил ли он аналитическую справку об общественно-политической обстановке в стране и предупреждал ли Аскара Акаева, что выдвижение членов его семьи (сына и дочери) в депутаты парламента может спровоцировать народные волнения.
Генерал спецслужб подтвердил, что готовил такой документ. Токон Мамытов заверяет депутатский корпус в том, что предостерегал Аскара Акаева и просил не душить оппозицию.
Токон Мамытов также утверждает, что предупреждал в 2009 году (он возглавлял Пограничную службу КР) и Курманбека Бакиева о том, что узурпация власти может привести к серьезным последствиям.
Нардепы парировали, что Токону Мамытову тем не менее удалось удержаться в кресле и при всех режимах уверенно подниматься вверх по карьерной лестнице.
Токон Мамытов на пост акыйкатчи выдвинут фракцией СДПК. На пост претендуют доктор юридических наук Канатбек Азиз, правозащитник Рита Карасартова и экс-заместитель генпрокурора Рыскул Бактыбаев.
Напомним, Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, решение он принял обдуманно и без какого-либо давления со стороны. Сегодня депутаты Жогорку Кенеша должны выбрать нового акыйкатчи.
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