Военная прокуратура отказала в рассмотрении заявления по факту шантажа Сапара Исакова

Военная прокуратура отказалась рассматривать заявление по факту шантажа со стороны следователей бывшего премьер-министра Сапара Исакова.





Военная прокуратура отказалась рассматривать заявление по факту шантажа со стороны следователей бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Об этом сайту SUPER.KG сообщил адвокат С. Исакова Нурбек Токтакунов.

"Об отказе в рассмотрении жалобы нам стало известно 22 сентября. Мне и Исакову ещё не поступило полной информации, документа относительно причин отказа в рассмотрении вопроса", - сказал Токтакунов.

Военная прокуратура пока не дала комментариев по данному поводу.

Напомним, Сапар Исаков заявлял, что сотрудник ГКНБ предлагал ему отказаться от услуг адвоката Нурбека Токтакунова, шантажируя, что в противном случае возбудит уголовное дело.

26 апреля Сапар Исаков проходил допрос в ГКНБ в качестве свидетеля в рамках возбужденного по ТЭЦ Бишкека уголовного дела. Тогда он заявил, что "слухи о его причастности к коррупции на ТЭЦ не соответствуют действительности". 14 мая Сапар Исаков во второй раз отправился на допрос. Перед тем как зайти в здание ГКНБ, он сказал, что "идет политическое преследование".

29 мая Сапару Исакову было предъявлено обвинение по статье "коррупция". 5 июня Исаков был вызван на допрос ГКНБ в пятый раз, и в тот же день судебным решением он был водворен в следственный изолятор.

29 августа Верховный суд оставил в силе решение районного суда об аресте экс-премьер-министра Сапара Исакова до 5 октября.

Источник: super.kg