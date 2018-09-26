Министр Гульмира Кудайбердиева приняла недовольных директором школы №51 практиканток в хиджабах и решила их вопрос

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева приняла студенток, недовольных директором столичной школы №51 и решила их вопрос.
Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева приняла студенток, недовольных директором столичной школы №51 и решила их вопрос. Об этом порталу SUPER.KG сообщила студентка 5-го курса одного из бишкекских вузов Айзада Кыдырмышева.
Согласно информации, сегодня она пошла в одну из столичных школ на практику. Однако директор школы заявила, что не допустит ее к практике по причине надетого на неё хиджаба. После этого студентка написала на своей странице в соцсети пост следующего содержания: "Сегодня должна была официально начаться месячная практика в школе. Однако нам сказали, что не принимают на практику девушек в платках. У нас демократическая страна? Или я ошибаюсь? Какие меры я могу предпринять?"
Пост девушки в интернете вызвал дискуссию, информация дошла до министра образования и науки Гульмиры Кудайбердиевой. Министр приняла студенток и разрешила проблему.
"Среди студенток, которые должны проходить практику, я не единственная в хиджабе. Таких девушек еще четверо. После того как информация о сегодняшнем инциденте была опубликована в интернете, нас приняла министр образования и науки и сказала, что платок не является препятствием для прохождения практики. Кроме того, она связалась с директором школы, отказавшейся нас принимать, и решила вопрос. С завтрашнего дня начнем проходить практику", - сообщает студентка.
Источник: super.kg
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