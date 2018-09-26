Бишкекский горсуд перенес дело «Райыма-миллиона»

Сам Матраимов не присутствовал на процессе
Судебный процесс по делу о восстановлении в должности экс-заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова перенесли на 30 октября текущего года. Об этом Vesti.kg сообщила его адвокат Татьяна Карыжинская.
- Сегодня дело рассматривал Бишкекский горсуд. Однако после слушания остались еще несколько нерешенных вопросов. Заседание перенесли, - проинформировала юрист.
По данным Карыжинской, сам Райымбек Матраимов не присутствовал на заседании суда. При этом она отказалась отвечать на вопрос о том, находится ли ее подзащитный в Кыргызстане.
Напомним, ранее Первомайский районный суд принял решение о восстановлении в должности экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. Правительство обжаловало данный вердикт.
Source: https://vesti.kg
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