Бишкекский горсуд перенес дело «Райыма-миллиона»

Сам Матраимов не присутствовал на процессе

Судебный процесс по делу о восстановлении в должности экс-заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова перенесли на 30 октября текущего года. Об этом Vesti.kg сообщила его адвокат Татьяна Карыжинская.

- Сегодня дело рассматривал Бишкекский горсуд. Однако после слушания остались еще несколько нерешенных вопросов. Заседание перенесли, - проинформировала юрист.

По данным Карыжинской, сам Райымбек Матраимов не присутствовал на заседании суда. При этом она отказалась отвечать на вопрос о том, находится ли ее подзащитный в Кыргызстане.

Напомним, ранее Первомайский районный суд принял решение о восстановлении в должности экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. Правительство обжаловало данный вердикт.





Source: https://vesti.kg