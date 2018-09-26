Есть мнение, что политика «открытого неба» не пойдет на пользу отечественной авиации
В Кыргызстане всего один государственный самолет - это позор. Таким мнением с Vesti.kg поделился председатель профсоюза авиаторов КР Каныбек Калмурзаев.
- Власти говорят, что надо развивать политику «открытого неба», но ведь мы и раньше не запрещали иностранным компаниям прилетать в Кыргызстан, - отметил он. - Только спроса нет. О том, что надо развивать отечественную авиацию, стали говорить не так давно, когда Казахстан перекрыл границы. Но ведь у нас нет самолетов. Как ее развивать? Даже в Таджикистане, где много лет шла гражданская война, в собственности государства 18 воздушных судов. А у нас один ТУ-154, на котором летают частные лица.
Каныбек Калмурзаевич полагает, что авиация в Кыргызстане не развивается потому, что Минтранс, в чьем ведении находится отрасль, не уделяет ей должного внимания.
- На авиацию не выделяют средств, хотя ведомство берет немало грантов, - посетовал он. - Да и к тому же объявить «открытое небо» недостаточно - необходимо заключать соглашения с другими странами, чтобы они позволили самолетам пролетать над их территориями.
Поясним, члены парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству предложили внедрять проект «открытое небо» поэтапно.
В свою очередь депутат Улугбек Ормонов заявил, что «открытое небо» уничтожит отечественную авиацию.
Source: https://vesti.kg
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