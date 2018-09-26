«В Кыргызстане всего один государственный самолет - это позор»

Есть мнение, что политика «открытого неба» не пойдет на пользу отечественной авиации

В Кыргызстане всего один государственный самолет - это позор. Таким мнением с Vesti.kg поделился председатель профсоюза авиаторов КР Каныбек Калмурзаев.

- Власти говорят, что надо развивать политику «открытого неба», но ведь мы и раньше не запрещали иностранным компаниям прилетать в Кыргызстан, - отметил он. - Только спроса нет. О том, что надо развивать отечественную авиацию, стали говорить не так давно, когда Казахстан перекрыл границы. Но ведь у нас нет самолетов. Как ее развивать? Даже в Таджикистане, где много лет шла гражданская война, в собственности государства 18 воздушных судов. А у нас один ТУ-154, на котором летают частные лица.

Каныбек Калмурзаевич полагает, что авиация в Кыргызстане не развивается потому, что Минтранс, в чьем ведении находится отрасль, не уделяет ей должного внимания.

- На авиацию не выделяют средств, хотя ведомство берет немало грантов, - посетовал он. - Да и к тому же объявить «открытое небо» недостаточно - необходимо заключать соглашения с другими странами, чтобы они позволили самолетам пролетать над их территориями.

Поясним, члены парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству предложили внедрять проект «открытое небо» поэтапно.

В свою очередь депутат Улугбек Ормонов заявил, что «открытое небо» уничтожит отечественную авиацию.



Source: https://vesti.kg