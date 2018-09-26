Дышать нечем! Депутаты ЖК жалуются на плохую экологию и загрязнение воздуха

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев требует запретить ввоз старых машин в Кыргызстан и приобрести необходимое оборудование для очистки воздуха. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.





Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев требует запретить ввоз старых машин в Кыргызстан и приобрести необходимое оборудование для очистки воздуха. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, из-за того, что всем плевать на экологическую ситуацию, уровень загрязнения растет.

«Скоро зима. Опять будет смог над Бишкеком. Жители Кара-Балты постоянно жалуются. Но никто ничего не делает. Как будто так и надо», — возмутился Дастан Бекешев.

Его поддержал коллега Бакыт Торобаев. Он отметил, что ввоз старых автомобилей увеличивается, страна закупает нефильтрованные ГСМ. Аалы Карашев добавил, что увеличивается рост заболеваний легких, в частности, в Бишкеке он составляет 36 процентов.

В ходе заседания выяснилось, что в стране полтора миллиона старых авто. В Госэкотехинспекцию регулярно поступают жалобы.

Ранее проведенное экологами исследование качества воздуха в Бишкеке показало, что загрязнение атмосферного воздуха в городе повышенное. Среднегодовое содержание почти всех определяемых примесей в целом по столице превышает допустимые нормы.



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