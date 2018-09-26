Горожане выйдут на митинг. Требуют вернуть право узаконить придомовые участки

Горожане выйдут на митинг, требуя отменить постановление правительства о приостановке регистрации придомовых участков.



Горожане выйдут на митинг, требуя отменить постановление правительства о приостановке регистрации придомовых участков. Об этом 24.kg рассказала руководитель ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

По ее словам, кабмин не исполняет решение Генпрокуратуры и не отменяет постановление.



«Эта власть уже не знает, как отобрать у людей землю. Нашли новую лазейку — не оформляют придомовые земельные участки многоквартирных домов. А нерегистрация участков может привести к отсутствию защиты в случае судебных разбирательств. В судах же спрашивают, есть красная книга или нет. И при ее отстутствии просто могут сказать, что дом находится на муниципальной земле. Поэтому опасность в том, что у многоквартирных домов будут забирать участки и под окнами строить дома», — сказала она.



«Постановление нарушает наше конституционное право на собственность. Согласно законодательству, если у нас есть собственность, мы должны ее зарегистрировать. Вот это нам и запрещают постановлением. Но что такое постановление правительства? Оно должно соответствовать Конституции и законам страны. Оно не соответствует», — считает Калича Умуралиева.



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